Governo do Acre abre licitação de pregão presencial para aquisição de mobiliários diversos

O Governo do Acre abre licitação de pregão presencial 072/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de mobiliários diversos com montagem sob demanda, futura e eventual, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência para atender as necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) nas Regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá. Natureza do objeto: compras.

Data de Abertura: 03 de junho de 2022, 07:30.

O edital está disponível desde 26 de maio.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.