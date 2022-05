Governo do Acre abre processo de licitação de pregão eletrônico para aquisição de material

O edital de licitação do Governo do Acre para pregão presencial pelo Sistema de Registro de Preços, nº 199/2022, da Secretaria Estadual de Assistência Social, dos Direitos Humanos e das Políticas para as Mulheres (SEASDHM) deve estar disponível a partir de 12 de maio de 2022. O edital tem como objeto a aquisição de material permanente (cadeiras fixas) para atender as necessidades do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS).

Propostas: Serão recebidas até às 10h15 (horário de Brasília) do dia 24/05/2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

Confira mais no site do Governo do Acre, na aba de licitações.