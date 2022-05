Governo realiza mais um mutirão de cirurgias na Fundhacre

O governo do Acre por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) promoveu neste sábado, 7, mais um mutirão de cirurgias eletivas em pacientes que estão na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo foram realizados 20 procedimentos nas áreas de, cirurgia geral, cabeça e pescoço. Os pacientes são oriundos dos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Porto Acre.

Isnaélia da Silva, de 56 anos, é moradora de Sena Madureira, e aguardava a cirurgia de hérnia desde janeiro. Ela relata que trabalhava como costureira desde os 8 anos de idade e está sem exercer a profissão por causa da doença, mas vê esperança na cirurgia.

“Eu sei que a minha cirurgia vai ser um sucesso, com o poder de Deus. O atendimento aqui é muito bom, esta é a sexta cirurgia que faço na Fundhacre. Desde 2016, já fiz cinco no intestino”, conta.

Para garantir a segurança dos pacientes, o hospital vem adotando medidas preventivas, como o exame de teste de covid-19 no pré-operatório. O cirurgião-geral, Vinícius da Silva classifica o exame como importante, principalmente para a recuperação no pós-operatório, já que o vírus pode comprometer a cirurgia.

“Os mutirões ajudam a diminuir a fila, temos pacientes esperando há dois ou três anos, este projeto faz com que as pessoas sejam operadas mais rápido. Tem muito paciente com dor, desconforto, e com isso a gente ajuda, por meio das cirurgias eletivas”, destaca o médico.

Pacientes também se sentem mais seguros com a testagem, como é o caso de Sandoval Feitosa, marceneiro de 47 anos. “Eu considero muito importante, e após 4 anos esperando pela cirurgia é bom saber que tenho essa segurança aqui”, enfatizou.

Os mutirões de cirurgias estão ocorrendo aos sábados na unidade hospitalar, o objetivo é desafogar as filas e garantir o direito à saúde dos acreanos.