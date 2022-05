Imagens mostram incêndio de grandes proporções em área de vegetação de Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma área de mata na noite deste domingo (22), na rua Professor Ribamar, no bairro Raimundo Melo, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o fogo começou por volta das 20 horas e, até o momento, ainda não tinha sido combatido por completo. Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros do 1° Batalhão, para tentar combater as chamas e evitar que elas se propaguem em direção as residências.

Com início do “verão amazônico”, as queimadas passam a ser comuns em áreas de matas e em terrenos urbanos. O governo deverá em breve anunciar um comitê especial de combate as queimadas urbanas e rurais.