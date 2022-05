Jejum do Flamengo contra o Fluminense é marcado por falhas individuais e gols no fim; veja os lances

O gol da vitória tricolor saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Yago Felipe, Jhon Arias cabeceou e Hugo Souza espalmou para dentro do gol.

A última derrota no clássico talvez seja a mais emblemática, no jogo mais importante dos lembrados até aqui. Pelo primeiro jogo da final do Carioca, o Flamengo finalizou 13 vezes contra apenas cinco do Fluminense, em mais um confronto entre Paulo Sousa e Abel Braga. Novamente mais recuado do que o adversário, o Flu aproveitou duas falhas individuais do Flamengo .

No primeiro gol, Léo Pereira, que tinha acabado de entrar, recebe a bola sozinho, é desarmado por Jhon Arias e cai sentado. O atacante liga o contra-ataque e toca para Cano, que abre o placar aos 37 do segundo tempo. Dois minutos depois, Willian Arão tenta interceptar jogada do Fluminense, Léo Pereira esboça um corte de letra, mas Yago se antecipa, tocando para Calegari cruzar e Cano matar o jogo. Dois gols de falhas individuais em menos de três minutos. E ambos marcados na reta final do duelo.

Fluminense 1 x 1 Flamengo – 02 de abril de 2022 – Final do Carioca

Na segunda partida da final do Carioca, o enredo foi o mais diferente destes cinco jogos. A começar pela postura do Fluminense, que, mesmo com o resultado a favor na ida, jogou de forma mais ofensiva, com uma presença maior no campo de defesa do Flamengo. Foi a única vez também no período que o Flamengo saiu na frente do placar, com Gabigol marcando após jogada que começou nos pés de Hugo Souza.