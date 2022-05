Menina de 13 anos conhece homem em jogo on-line, foge e é localizada 5 dias depois em outro estado

Os dois viajaram 633 km até o local onde a adolescente foi encontrada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Ela estava desaparecida desde 28 de abril.

Em depoimento na delegacia de Cascavel, o homem confessou que manteve relações sexuais com a adolescente. Conforme a Polícia Civil, ele deve responder, no Paraná, pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as autoridades policiais, a menina deve retornar a Mato Grosso do Sul ainda nesta quarta-feira (4), onde será entregue de volta para a família.