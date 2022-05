“O nosso governo é contra o aborto”, diz Queiroga ao lado de Bolsonaro

Em discurso na tarde desta quinta-feira (5/5), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a criticar o aborto. A declaração foi dada durante inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Gurinhém, na Paraíba. O presidente Jair Bolsonaro (PL) também participou da ação.

No decorrer do evento, Queiroga citou diversas ações do governo federal. Entre elas, o programa Cuida Mais Brasil, lançado em janeiro deste ano, que repassa recursos para a atuação de obstetras, ginecologistas e pediatras na atenção primária à saúde e equipes de saúde da família.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!