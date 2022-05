Policiais penais de presídio de Rio Branco não estariam cumprindo horas aos fins de semana, diz denúncia

Uma denúncia protocolada no Ministério Público do Acre (MPAC) e divulgada na edição do Diário Oficial do Órgão desta sexta-feira (13) aponta para um suposto esquema de improbidade administrativa envolvendo policiais penais da Unidade Penitenciária Antônio Amaro Alves, em Rio Branco.

O reclamante afirma que os agentes, nos finais de semana e feriados, estão praticando bancos de horas, no entanto, não estão cumprindo as horas trabalhadas corretamente, efetuando o lançamento de 10 (dez) horas no relatório diário, mas cumprindo, de fato, somente 6 (seis) horas.

A portaria foi assinada pela promotora Myrna Mendonza.

Procurado pela reportagem do ContilNet para comentar a denúncia, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), Paulo César Santos, afirmou que nenhuma notificação sobre o caso chegou ao órgão, mas que vai acionar a Ouvidoria da Sejusp para prestar esclarecimentos.