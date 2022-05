Preço médio do diesel no AC chega a quase R$ 9 e continua o maior do país, diz relatório

Um relatório divulgado neste domingo (22) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o Acre segue com o maior preço médio do diesel no país.

O balanço tomou com referência o período de 15 a 21 de maio.

O maior preço foi encontrado na cidade de Cruzeiro do Sul. O litro do diesel chegou a R$ 8,30.

O menor valor foi localizado no município de Cornélio Procópio, no Paraná. O motorista está pagando R$ 5,49.

O preço médio no Brasil chegou a R$ 6,943, maior valor desde o início do levantamento em 2004. O total é 1,3% maior do que a média de R$ 6,487 do balanço anterior, do período entre 8 a 14 de maio.