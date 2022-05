A Prefeitura Municipal de Acrelândia abre licitação de pregão presencial por Sistema de Registro de Preços (SRP), com objeto o registro de preços para contratações futuras para aquisições de cestas básicas, com natureza do objeto em compras e recurso próprio (ordinários). O edital está disponível desde a última terça-feira (10).

Data da Abertura: 20/05/2022 às 08h30.

