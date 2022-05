Prefeitura de Capixaba promove melhoria de ramais e constrói pontes

Durante a semana passada a Prefeitura de Capixaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizou o melhoramento do Ramal eletrônico, Ramal do Cosmo e Ramal Xipamano.

Além disso com parceria da comunidade construiu três pontes, localizadas no Ramal eletrônico e PA SÃO GABRIEL, sendo uma de 15mts, e as demais de 13mts e 10mts.

“As parcerias têm dado bons frutos, sou grato aos moradores da zona rural pelo apoio na construção dessas pontes e grato também ao Secretário de Obras, Billy John que juntamente com sua equipe, está com várias frentes de serviços para corrigir pontos críticos nos ramais e com isso tem trabalhado incessantemente para atender os moradores de diversas comunidades,” disse o Prefeito, Manoel Maia, durante visita aos trabalhos.

O Secretário Billy, destacou que os trabalhos não tem parado e o ramal que ainda não recebeu melhoria, com certeza receberá em breve, pois essa é uma determinação do Prefeito que desde que assumiu a gestão tem se comprometido em melhorar as condições de vida e trafegabilidade dos moradores da zona rural.