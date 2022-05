Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza ação social no Remanso

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da sua Secretaria municipal de desenvolvimento social, realizou nesta quinta, 12, uma ação itinerante de cadastramento para o programa Auxílio Brasil no bairro do Remanso.

O objetivo principal foi desafogar a grande procura que a secretaria vinha recebendo, e facilitar o acesso dos moradores dos bairros mais distantes.

“Desde quando acabou a pandemia e o atendimento voltou a ser sem agendamento, temos tido muita procura. Temos pessoas que chegam a estar com dois anos de cadastro vencido e com o benefício bloqueado. Toda semana teremos um cronograma atendendo os bairros. Começamos pelo Remanso, porque é onde tem uma das maiores procuras. Próxima semana deverá ser o Telégrafo”, explicou a secretária Delcimar Leite.

Devido à grande procura, a secretaria estuda realizar dois dias por semana de atendimento nos bairros mais populosos.

“Hoje já entregamos mais de 90 fichas, mas a quantidade não supre. Por isso, vamos fazer novo cronograma, pelo menos para fazer dois atendimentos por semana. Cada semana vai ser avisado nos bairros do atendimento, para que as pessoas possam estar preparadas”, concluiu a secretária.

“Este atendimento é muito importante para nós moradores do bairro, porque o pessoal precisa fazer a atualização, muitas vezes fica distante ter que se deslocar até a sede da prefeitura no Miritizal e a demanda é muito grande. Vem em boa hora essa ação do prefeito para os bairros mais distantes”, disse José Maria de Amorim Lima, presidente da associação de moradores do bairro do Remanso.

“Não é difícil entender que, por exemplo, para uma dona de casa, mãe de família, muitas vezes é difícil ter que se deslocar para onde quer que seja. As ações itinerantes são uma forma de contornar esse problema, indo até as pessoas, facilitando e garantindo o direito de quem mais precisa do benefício”, disse o prefeito Zequinha Lima.