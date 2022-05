Primeira fase da recuperação do Canal da Maternidade é concluída pelo governo do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), concluiu a primeira fase das obras de recuperação do Canal da Maternidade, em Rio Branco, no trecho entre o Terminal Urbano e a rotatória em frente à Federação Espírita do Acre.

De domingo a domingo, a equipe da Seinfra realizou diversos serviços visando melhorar a trafegabilidade na região: tapa-buraco, recapeamento asfáltico com microrrevestimento, sinalização horizontal e vertical, nova iluminação, poda de árvores e revitalização das ciclovias e calçadas.

A obra no Canal da Maternidade está dividida em três etapas e terá um investimento total de R$ 2,5 milhões. O governo do Acre vem, todo ano, reformando o Parque da Maternidade para atender à população rio-branquense.

A segunda fase da obra contemplará o segmento desde a rotatória, em frente à Federação Espírita do Acre, até a entrada da Maternidade Bárbara Heliodora. Já a última fase seguirá até o Skate Park.

O Canal da Maternidade tem sete quilômetros de extensão e é utilizado por praticantes de esportes e atividades físicas em geral, além da via ser uma alternativa no trânsito, principalmente, nos horários de maior fluxo de veículos.