Projeto Integra: Uninorte recebe evento em junho para falar sobre temas da área de saúde

O Projeto Integra, criado para estabelecer a formação de uma rede de liderança na área da saúde, chega a mais uma etapa importante. O 9º Simpósio Nacional de Ciência e Tecnologia e Assistência Farmacêutica, visa potencializar ações do setor, articulando estrategicamente os profissionais e colaboradores com temáticas atuais. O evento será realizado nos dias 2 e 3 de junho, no auditório da Uninorte.

Com o objetivo de trabalhar propostas de melhorias para as políticas de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia e Vigilância em Saúde, o Projeto Integra estabeleceu uma rede intersetorial, com a finalidade de unir lideranças capazes de atuar colaborativamente para a defesa do desenvolvimento da ciência, das políticas públicas, da soberania nacional e do controle social da saúde.

Na pauta dos dois dias de evento estão conteúdos que subsidiarão a 17° Conferência Nacional de Saúde que terá como tema Garantir direitos e defender o SUS (Sistema Único de Saúde), a vida e a democracia.

Dessa maneira, os organizadores convidam os profissionais de saúde, membros de instituições, gestores, pesquisadores, estudantes e demais interessados a participarem da edição do Integra que será promovido no Acre.O simpósio será presencial e está aberto a toda a comunidade. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, por meio do link: https://shre.ink/hm5.

Confira a programação

Dia 02/06

08h00 às 09h30 – Credenciamento e testagem (obrigatória para participação)

09h30 às 10h30 – Abertura oficial com instituições parceiras

10h30 às 11h30 – Política de Assistência Farmacêutica, Política de Vigilância em Saúde e Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em saúde – Como essas políticas públicas se relacionam com o cotidiano da população?

11h30 às 12h00 – Apresentação da dinâmica do Encontro Regional

13h00 às 17h00 – Trabalho em grupo: Proposição de ações para o fortalecimento da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, da Política Nacional de Assistência Farmacêutica e da Política Nacional de Vigilância em Saúde.

Dia 03/06

09h00 às 12h30 – Apresentação e debate sobre as propostas dos grupos de trabalho

12h30 – Encaminhamentos finais e encerramento