Rio Branco inicia Semana do Meio Ambiente e prefeitura pede uso racional de recursos naturais

Inicia nesta quarta-feira (1), a Semana do Meio Ambiente de Rio Branco. O tema escolhido foi “Uma só Terra”. O evento, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semeia), pretende despertar atitudes e comportamentos sustentáveis, como o uso racional dos recursos naturais.

A programação abre às 8h com uma solenidade no Anfiteatro Garibaldi Brasil, da Universidade Federal do Acre (Ufac). Na quinta-feira (2), estudantes das escolas situadas no entorno do Parque Ambiental Chico Mendes farão trilhas no local, enquanto acadêmicos conhecerão a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (Utre).

Blitz ambiental, feira de coletivos e apresentações culturais estão na agenda de sexta-feira (3), no Horto Florestal. As ações são voltadas a toda a comunidade. A programação se encerra no dia 7 de junho, terça-feira.

A diretora da Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal, Luzimar Oliveira, explica a ideia da semana. “Percebemos que o atual padrão de consumo não leva em consideração as questões ambientais. Então nós vamos apresentar, na prática, quais são as atitudes e os comportamentos que os cidadãos podem desenvolver para adotar esse estilo de vida mais sustentável”, destacou a diretora.