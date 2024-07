Em protesto, moradores fecham Estrada do Calafate e deixam trânsito parado; VÍDEO

Um grupo de manifestantes fechou a estrada do Calafate, em frente ao cemitério Morada da Paz. A reivindicação tange o asfaltamento de ruas no Portal da Amazônia e no Raimundo Maia.

Os manifestantes fecharam a passagem com grandes galhos, pneus e pedaços de madeira. Ao todo, cerca de 50 pessoas participam das manifestações a fim de buscar melhorias para as condições das vias dos bairros.

Um dos representantes do grupo, que está organizando e realizando a manifestação, afirma que esta ação não é para o benefício próprio, e que esta é uma maneira de chamar atenção para o problema enfrentado nos bairros.

“Começou já! Quem quiser contribuir, pode vir, isto aqui é pra gente, é pra mim, é pra vocês, é pra todos dos bairros”, diz ele, convocando mais pessoas à fortalecerem o movimento.

Nas imagens é possível notar ainda a presença da Polícia Militar no local, para evitar que maiores problemas aconteçam durante o ato.

Veja o vídeo de parte da manifestação abaixo: