Jenilson anuncia seu vice nesta sexta, no mesmo dia da convenção de Marcus Alexandre

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Jenilson Leite, do PSB, vai anunciar o nome escolhido para ocupar o cargo de vice-prefeito na sua chapa, nesta sexta-feira (26), na sede do partido, às 08h.

O anúncio acontece no mesmo dia da convenção da chapa Marcus Alexandre e Marfisa Galvão, marcado para às 18h, no Ginásio do Sesc. Antes de anunciar uma candidatura própria, Jenilson chegou a confirmar apoio a chapa de Marcus e do MDB.

A chapa de Jenilson será puro sangue, ou seja, o candidato a vice-prefeito também virá do PSB.

A coluna Pimenta do Reino, do ContilNet, havia divulgado nos últimos dias que o médico infectologista Thor Dantas e o advogado criminalista Sanderson Moura são os dois favoritos para a vaga.

