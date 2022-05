Saiba detalhes do vestido de noiva escolhido pela mulher de Lula

A noiva do ex-presidente da Lula (PT), a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, usará em seu casamento, que acontece nesta quarta-feira (18/5), um vestido personalizado pela famosa estilista Helô Rocha, que produz peças que custam entre R$ 20 mil e R$ 200 mil.

O curioso acerca do vestido escolhido pela esposa de Lula é que eles não pagaram nada por isso. A designer não quis cobrar pelo trabalho e deu a peça de presente a Janja. A noiva escolheu um vestido longo em seda, na cor off white, com bordados feitos à mão. Demorou três meses para ficar pronto. A profissional conheceu a socióloga Rosângela em dezembro de 2021 por meio do casal Bela Gil e João Paulo Demas.

Queridinha entre as famosas, Helô Rocha já confeccionou vestidos de casamento para Preta Gil, Claudia Leitte, Isis Valverde e algumas roupas para Bruna Marquezine, Iza, Sabrina Sato e a cantora internacional Selena Gomez.

A designer já compartilhou em suas redes sociais que a peça foi feita por moradoras de Timbaúba dos Batistas, uma cidade da região de Seridó, no Rio Grande do Norte. Ainda segundo Helô, a sua família materna é da região de Seridó, motivo pelo qual ela trabalha com as bordadeiras há muitos anos.