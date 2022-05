Samantha Schmütz questiona valor de Juliette: “Ela é artista?”

Samantha Schmütz questionou o valor artístico da ex-BBB Juliette Freire após a paraibana afirmar que todo artista deveria se posicionar politicamente. A atriz deixou um comentário em uma página do Instagram perguntando se a campeã do Big Brother Brasil 22 poderia ser considerada artista e está sendo criticada na web.

Durante participação no Altas Horas, no último sábado (14/5), Juliette falou que todo artista deveria se posicionar politicamente. “Como artista eu acho que é uma obrigação. A gente tá num lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós. A gente tem um papel social, então acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Como artista hoje, que estou me tornando, eu acho que é obrigação“, disse ela.