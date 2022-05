Sasha Meneghel é flagrada lendo a Bíblia de biquíni nas Maldivas

Sasha Meneghel é o orgulho do marido, o cantor gospel João Figueiredo. Nesta segunda-feira (23), o rapaz publicou alguns momentos da viagem para Maldivas (onde os dois estão comemorando um ano de casamento) e acabou expondo um clique da filha de Xuxa lendo a Bíblia. Internautas chamaram atenção para o fato de Sasha aparecer de biquíni no “flagra”.

a sasha pegando um bronze em maldivas enquanto lê a bíblia esse é o tweet pic.twitter.com/vkwD9kE8FS — laranja (@joaoplaranja) May 23, 2022

A relação de Sasha e João está muito ligada a Deus. Logo que se conheceram, os dois fizeram uma viagem missionária em grupo para Angola.

“Antes de qualquer coisa acontecer, a gente se tornou melhor amigo. Nos conhecemos no Rio de Janeiro, através da Bruna (Marquezine), que já era amiga do João. Aí depois a gente se conheceu melhor em Angola. Continuamos conversando como amigos, até que chegou um momento em que eu pensei: ‘Estou confundindo as coisas’. E ele pensando o mesmo”, contou a moça no “Altas Horas”.

Segunda lua de mel

Sasha e João chegaram nas Maldivas na sexta-feira (20). Os dois mostraram o resort Soneva Jani nos Stories. O bangalô onde estão hospedados é chiquérrimo e a diária custa cerca de R$ 30 mil! Inspirados, os pombinhos aproveitaram o momento romântico para publicar declarações nas redes sociais (veja abaixo).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Figueiredo (@joaofigueiredof)