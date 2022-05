“Sem previsão de alta”: entenda o que Virginia ainda faz no hospital

A coluna LeoDias entrou em contato com a assessoria de Virginia Fonseca para receber uma atualização quanto ao estado de saúde da influenciadora, internada em São Paulo desde o último domingo (15/5), após mais uma forte crise de enxaqueca. Depois de receber a visita de familiares, o quadro de Virginia segue inalterado, ainda com dores, tendo que seguir no hospital para realização de exames.

Por conta disso, a assessoria informou que ainda não há previsão de quando Virginia terá alta do hospital. “Segue internada, ainda com dores de cabeça. Em virtude disso, continua realizando vários exames”, explicou a assessoria. No entanto, a influenciadora avisou, por meio de suas redes sociais, que acordou melhor na manhã desta terça-feira (17/5): “Bom dia para quem acordou bem!”

Nessa segunda-feira (15/5), Zé Felipe, Maria Alice e outros familiares da empresária visitaram Virginia no hospital. Em foto publicada nas redes, a influenciadora agradeceu o apoio dos familiares e informou aos fãs que segue tomando conta da saúde.

“Meus amores chegaram em SP para ficar pertinho de mim! Muito grata por tudo que acontece na minha vida e sei que tudo tem um porquê. Sigo aqui cuidando da minha saúde com excelentes profissionais e logo logo, se Deus quiser, estarei 100%”, disse Virginia.