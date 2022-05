Sicredi reinaugura agência em Salto do Céu

Atenta às necessidades de seus associados e buscando estar cada vez mais próxima, levando os benefícios de uma cooperativa de crédito nas cidades onde está presente, a Sicredi Biomas MT AC AM reinaugurou sua agência em Salto do Céu – MT, nesta segunda-feira (30/5).

Projetada com um design moderno, que visa oferecer aos associados um atendimento mais personalizado, a agência oferece também uma experiência ainda mais colaborativa e apresenta aspectos da marca do Sicredi, fazendo com que o espaço da agência se torne também um local de proximidade e convivência entre os associados.

A agência está localizada na rua Espírito Santo, número 241, e possui acesso inclusivo. O ambiente interno foi pensado para oferecer conforto, proximidade e interação entre os associados. Logo na entrada, uma área de recepção foi criada para orientar sobre a melhor opção de atendimento. Quem precisar esperar contará com a área de convivência onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho. Guarda-volumes estão disponíveis no autoatendimento para facilitar a mobilidade dos associados que também podem contar com um ambiente totalmente direcionado para que os associados possam fazer suas transações financeiras com segurança.

Ideal tanto para as transações financeiras quanto para os associados fazerem negócios, o novo espaço preserva a padronização nacional das agências do Sicredi, o que é fundamental para que a instituição financeira proporcione uma experiência única em todos os lugares do Brasil.



Para o gerente da agência, Abel Chuina, o prédio entrega muito conforto e comodidade para os associados. “Aqui o associado pode contar com um atendimento personalizado de modo a entender as necessidades para oferecer a melhor solução financeira. O Sicredi está aqui para apoiar os associados e as comunidade”. Finaliza.

O presidente da Cooperativa, Eduardo Ferreira, ressalta a importância de uma cooperativa para a comunidade, afirmando que o Sicredi contribui para a construção de uma sociedade cada vez mais justa e próspera. “Nossa cooperativa teve como resultado em 2021 mais de 54 milhões de reais. Este valor, direta ou indiretamente, retorna à comunidade. Foi mais de 1 milhão destinado para apoio a entidade beneficentes através do Fundo Social e mais de 14 milhões creditado diretamente na conta corrente dos associados. Ser associado é fomentar o crescimento das pessoas e das comunidades.”

E para estar cada vez mais à disposição de seus associados nesse momento de pandemia, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, além do atendimento via WhatsApp).

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros ( www.sicredi.com.br ).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.