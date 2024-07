Professores universitários são mortos durante assalto em hotel

Com profundo pesar, informamos o falecimento dos professores Fabiano de Oliveira Fortes e Felipe Turchetto, ocorrido hoje (25), tragicamente. Ambos exerciam suas atividades no Departamento de Ciências Florestais do Centro de Ciências Rurais da UFSM.

A Universidade declara luto oficial por um dia, a partir desta quinta-feira até amanhã (26), com paralisação das atividades acadêmicas e administrativas no Curso de Engenharia Florestal hoje e amanhã.

Informações sobre os atos fúnebres serão divulgadas tão logo forem definidas.

A UFSM se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de pesar.

O Correio entrou em contato com a UFSM e com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul para saber mais detalhes do crime, mas ainda não teve resposta.