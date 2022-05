Sinjac anuncia parceria com a AABB e novidades para Campeonato da Imprensa 2022

Desde que assumiu a presidência do Sindicato dos Jornalistas do Acre (Sinjac), Luiz Cordeiro vem trabalhando para reestruturar o sindicato. Nesta quinta-feira (5), Cordeiro esteve na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco, e fechou uma importante parceria: o Campeonato da Imprensa será feito nos espaços do clube.

“Melhoramos o gramado, passamos o rolo, está um gramado perfeito para receber nossos amigos jornalistas”, afirmou o presidente, Waltinho.

Luiz Cordeiro disse que há dois anos não ocorre o Campeonato da Imprensa. “A gente não definiu a data não maís o campeonato vai acontecer no começo de agosto. As inscrições vão abrir em julho”, adiantou ao ContilNet.

“A novidade do Campeonato é que esse ano a gente vai trazer também as nossas jornalistas pra estarem também disputando algumas modalidade de esporte”, continuou Cordeiro.

O presidente ainda contou mais uma novidade para os sindicalizados: “Logo estará sendo oferecido aos jornalistas filiados, aos que estão em dias com o sindicato, e que tem conta no Banco do Brasil, a possibilidade de se associarem ao clube, pagando uma mensalidade simbólica de R$ 78, com direto a desfrutar de tudo o que a AABB tem a oferecer”.