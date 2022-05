Sipam emite alerta de fortes chuvas em região do AC; confira previsão do tempo

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que nuvens carregadas associadas ao aumento do fluxo de umidade no sul da Amazônia ainda se espalham pelo Acre nesta sexta-feira, mantendo o tempo abafado em todo o estado.

A previsão para este dia é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas e qualquer hora do dia nas cidades do oeste acreano.

Na capital e demais regiões do estado o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas à tarde.