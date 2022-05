Sobe para cem o número de mortos em Pernambuco devido às chuvas

O número de vítimas devido aos impactos das fortes chuvas em Pernambuco subiu para cem, de acordo com informações da Defesa Social e das forças de segurança pública.

“Para se chegar a esse número, cruzamos uma série de informações disponíveis, como as ocorrências geradas no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), os resgates feitos nas áreas afetadas, perícias feitas no Instituto de Medicina Legal (IML) e relatos feitos por familiares aos serviços de defesa civil e assistência social. Há um esforço de todos para, além de termos precisão no monitoramento e atualização da situação, também fornecer o apoio necessário às vítimas e familiares neste momento de dor”, afirmou o secretário de Defesa Social, Humberto Freire, em comunicado.

Nesta terça-feira (31), as equipes atuam em quatro áreas de deslizamento e dois locais onde duas pessoas podem ter sido levadas pelas enxurradas. As ocorrências estão registradas na região Metropolitana do Recife.

