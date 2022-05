UFC: Holm elogia Ketlen Vieira: “É a mais dura em uma luta não-válida por cinturão”

– Eu sentia que nós enfrentaríamos alguma hora, então não me surpreendi. Ela é a adversária mais dura que eu teria pela frente em uma luta que não valesse o cinturão, então imaginei que lutaria com ela. Quando me ligaram oferecendo o se nome, eu vi que tinha chegado a hora de nos enfrentarmos. Ketlen luta com vontade, com força. É muito forte no clinche, tem derrubadas boas e ótimos deslocamentos. Também faz muita pressão quando está por cima no chão. Ela tem muitas armas, é completa. Mas eu serei melhor em cada um destes quesitos, mas definitivamente preciso impôr o meu jogo e estar atenta a tudo. Ela parece se sentir confortável até mesmo com as costas no chão, levando uma queda, no clinche ou com espaço. Preciso estar ligada, e estarei.

Perguntada se acreditava que a luta deste sábado pode levar a vencedora a uma disputa de cinturão, Holm disse que esta é uma possibilidade, mas preferiu não colocar todas as suas fichas no que considera ser apenas “um sorteio”.

– Acho que essa é uma luta por um lugar na disputa do cinturão. Mas é quase um sorteio. Porque se Amanda Nunes vencer Julianna Peña, haverá uma luta de desempate? É por isso que tenho que me preocupar com o que tenho pela frente, que é vencer a minha luta e seguir em frente. Quero ter a minha mão levantada, e o que for preciso fazer para isso, eu farei.

A ex-campeã também analisou a luta entre Amanda Nunes e Julianna Peña, que deu o cinturão de campeã à americana. Para Holly Holm, o resultado foi surpreendente, mas não a chocou. Para ela, venceu quem melhor soube se adaptar às condições do combate.

– Veja a última disputa de cinturão. Muita gente achou que Amanda Nunes acabaria com a luta em pé, ou Julianna Peña venceria se levasse a luta para o chão, mas ela começou a dominar a luta com seus jabs. Isso surpreendeu muita gente. Eu não imaginei que seria como foi, mas não me impressionei. Eu nunca me surpreendo na verdade, porque nesse nível, qualquer uma é capaz de fazer qualquer coisa. Quando aconteceu, foi fora do que eu previa, mas não foi um choque para mim. Não foi algo que eu não imaginava que pudesse acontecer. Não se pode olhar tudo que um lutador fez anteriormente e imaginar que esse será o caminho para vencer. Você precisa saber se adaptar no decorrer da luta, e eu estarei pronta. Saberei me adaptar a qualquer coisa que venha a acontecer.

Multicampeã mundial de boxe antes de migrar para o MMA, Holm diz que não pensa em voltar a disputar a modalidade tão cedo, mas não fechou a porta à possibilidade. Para ela, a ideia de voltar a boxear é instigante.

– Eu não sou contra, e não penso nisso há um bom tempo. Mas é instigante. Eu só quero lutar onde a minha paixão estiver, mas algumas vezes eu imagino se vou voltar a lutar boxe. Não vejo isso no meu futuro próximo, mas quem sabe? Hoje estou muito concentrada na minha luta e ainda tenho um contrato com o UFC, com algumas lutas pela frente. É aqui que o meu coração está hoje, mas voltar a lutar boxe um dia me instiga.

Serviço do UFC Holm x Vieira

O Combate transmite o “UFC Holm x Vieira” ao vivo e com exclusividade neste próximo sábado a partir de 16h50 (horário de Brasília). O Combate.com transmite o “Aquecimento Combate” e as duas primeiras lutas no mesmo horário, assim como o SporTV 3 e o YouTube do Combate. O site acompanha o evento em Tempo Real.