Vacina contra o câncer é testada em primeiro paciente humano

Pesquisadores do centro de pesquisa e tratamento do câncer City of Hope, nos Estados Unidos, e da empresa de biotecnologia Imugene, na Austrália, anunciaram o primeiro teste em um paciente humano da vacina contra o câncer.

O medicamento é denominado CF33-hNIS, mas também é conhecido como Vaxinia. A substância se trata de um vírus geneticamente modificado e projetado para infectar e matar seletivamente as células cancerígenas.

Após aplicada no organismo, a substância funciona entrando nas células e se duplicando. As células infectadas explodem e liberam novas partículas virais que funcionam como antígenos, estimulando o sistema imunológico a atacar as células do câncer.

Vacina contra câncer

“Nossa pesquisa anterior demonstrou que os vírus oncolíticos podem estimular o sistema imunológico a responder e matar o câncer, bem como estimular o sistema imunológico a ser mais responsivo a outras imunoterapias”, afirmou o oncologista do City of Hope, Daneng Li.

O foco do estudo neste momento é demonstrar a segurança da vacina contra o câncer e tolerabilidade do medicamento. Futuramente, espera-se que a pesquisa envolva 100 voluntários com tumores sólidos metastáticos ou avançados que já tenham passado por, pelo menos, duas linhas de tratamento anteriores.

“Nosso vírus oncolítico treina o sistema imunológico para atingir uma célula cancerosa específica. O que significa que, se uma célula cancerosa semelhante tentar crescer novamente, o sistema imunológico estará pronto e esperando para desligá-lo”, aponta a oncologista cirúrgica Susanne Warner, que estudou os impactos do CF33 em camundongos.

Via: Science Alert