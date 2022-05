Vídeo: Simone e Simaria discutiram em podcast antes de barraco no SBT

O nome da dupla Simone & Simaria tomou conta das redes sociais nessa quinta-feira (5/5), após o site TV Pop vazar um áudio dos bastidores do Programa do Ratinho, no SBT, onde as irmãs protagonizam um barraco que chegou a interromper as gravações da atração.

Antes dessa discussão, no entanto, as irmãs já haviam se desentendido publicamente durante a gravação do PodDelas, podcast apresentado no YouTube por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta.

As irmãs estiveram no programa na semana passada, e internautas chegaram a apontar que Simone não estava muito animada com a entrevista. “E essa cara da Simone?”, questionou uma fã do grupo, no chat do YouTube. “Simone tá estranha hoje”, comentou outro.

Em certo momento da conversa, as irmãs contaram que o irmão é responsável por cuidar da parte financeira da dupla, mas Simone logo rebateu e contou que a irmã gastava sem que o grupo soubesse.

Simaria explicou que fazia isso para investir e que a dupla sempre tinha um retorno. Simone disparou: “Depende”. Neste momento, Simaria bateu na mesa: “Quando eu faço investimento em alguma coisa pra gente é acreditando que vai dar certo. Só que tem hora que não dá. Eu vou fazer sempre, mas é claro que às vezes eu vou estar doente e não vou poder estar à frente.”

Simone tentou explicar seu lado, após ser interrompida algumas vezes por Simaria: “Eu acho que é interessante a pessoa chegar e falar ‘fulano, o que você acha disso aqui?’ Se você tem uma empresa é interessante ouvir as partes. Acontece às vezes da pessoa colocar demais um valor que poderia ser colocado em outra coisa”.

Veja a partir de 51 minutos:

Entenda a polêmica no SBT

O site TV Pop divulgou que as gravações do Programa do Ratinho precisaram ser interrompidas após uma briga entre as irmãs Simone e Simaria Mendes.

A dupla sertaneja foi convidada para apresentar as principais músicas de seu novo álbum de trabalho, o Bar das Coleguinhas 2. Enquanto participavam do programa, no entanto, as duas acabaram se desentendendo e trocaram farpas logo que Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, pediu que elas cantassem a música Amiga.

A reportagem publicou um áudio completo da confusão entre as artistas. Na gravação, é possível ouvir Simaria interrompendo a banda logo no começo do hit. “Só um minuto… segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês… vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação”, diz a cantora.