Desde que Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro, no dia 31 de março, Viih Tube se mostrou uma pessoa muito próxima ao ex-BBB. Em suas redes sociais, a influenciadora sempre mostrou um carinho e muita preocupação com o quadro médico de seu amigo, com quem teve um affair no Lolapallooza.

Após receber muitos comentários sobre sua relação com Rodrigo, Vitória desabafou, em uma live publicada pelo Gshow. “As pessoas diziam que eu estava me achando a namorada.”, começou dizendo A famosa ainda afirmou que o fato de os dois terem se beijado não diminui a amizade que eles têm hoje. Reprodução/Instagram oficial de Viih Tube – Viih Tube posa ao lado de Rodrigo Mussi. “Existe amizade entre homem e mulher. Não é porque a gente ficou, que inclusive foram dois bêbados na balada, uau um relacionamento, e criaram uma fanfic de que vai dar namoro. O que temos é muito maior do que o que aconteceu antes do acidente”, disse ela, antes de relembrar um momento marcante no hospital. #viihtube publica cliques ao lado de #rodrigomussi https://t.co/BwAXVtk8wC — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 30, 2022 “Rodrigo é a razão, eu a emoção. Ele tem mais dificuldade de demonstrar sentimento e eu mostro demais. Teve um dia que dormi com ele no hospital, ele levantou e foi escovar os dentes. Fiquei analisando aquela cena. Ele em pé escovando os dentes sozinho e voltando. Eu paralisei. Foi mágico e tive medo disso não acontecer”, finalizou Viih.