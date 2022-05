Viviane Araújo surge grávida no desfile das campeãs e revela perrengue

A atriz Viviane Araújo viveu uma semana pra lá de intensa e de muita correria! Acontece que a artista marcou presença nos Carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na Cidade Maravilhosa, Vivi assumiu seu posto de Rainha de Bateria da Salgueiro. A famosa está com a escola há 15 anos. Já na capital paulista, ela abrilhantou a Mancha Verde por 16 anos.

Neste ano, o Carnaval teve um significado muito especial para a atriz. Além do retorno dos desfiles nos sambódromos a artista agora desfila acompanhada! Isto porque ela espera seu primeiro filho. O bebê é um menino e vai se chamar Joaquim. O herdeiro é fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão. O casal oficializou a união em maio de 2021.

Foliã assumida e declarada, a famosa fez o possível para cumprir com todos seus compromissos na data mais aguardada do ano. Mas, Vivi precisou abrir mão de sua coroa no Carnaval paulistano. Isto porque Salgueiro e Mancha desfilaram no mesmo dia e, praticamente, no mesmo horário.

Já no Desfile das Campeãs, a mamãe de primeira viagem fez questão de se desdobrar para estar com suas duas escolas do coração! Em São Paulo, como não desfilou oficialmente no Anhembi, Viviane Araújo precisou de uma fantasia de última hora. Ela fez sucesso ao surgir cheia de adereços e com o barrigão em evidência. “Parabéns minha Mancha Verde! Vamos comemorar juntos no desfile das Campeãs!!!”, antecipou a artista logo que soube da vitória da escola.

Com sua Salgueiro, a artista voltou à Sapucaí. E foi no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro que ela passou um verdadeiro perrengue! Acontece que enquanto sambava pela Avenida a mamãe começou a sentir muita vontade de ir ao banheiro. Em um vídeo que foi parar nas redes sociais, ela aparece falando: “Preciso fazer xixi!”. Que gravidinha nunca passou um aperto desses né?!

Os sambistas logo foram “abrindo alas” para Viviane Araújo passar! O ocorrido virou uma grande brincadeira na internet que divertiu tanto a famosa, quanto seus fãs. “Vivi querendo fazer xixi! Joaquim terrível”, escreveu uma fã que estava desfilando ao lado da atriz. Um figurinista carioca flagrou a mamãe aliviada deixando o banheiro e disse: “Joaquim querendo fazer xixi na hora do desfile!”.