WhatsApp: é possível sair de grupos sem que ninguém perceba? Entenda

Já pensou em poder sair de grupos de WhatsApp sem que ninguém perceba, sem gerar aquele alarde de pessoas te questionando por quê? Pois é, os desenvolvedores do aplicativo estão testando um novo recurso em que quem estiver em grupos que não quer mais participar poderá sair sem ser notado. Saiba mais sobre o assunto.

O ditado que usamos na vida real para deixar lugares sem sermos notados poderá acontecer também no digital. O novo recurso que está sendo testado pelo WhatsApp permite que, quando você sair de um grupo em que não quer mais estar, apenas o administrador do grupo será notificado da saída.

A função é extremamente útil para casos em que você é adicionado em grupos em que não se interessa pelo tipo de conteúdo que está sendo compartilhado, ou que se incomoda com as mensagens com muita frequência, ou até mesmo porque perdeu o interesse na finalidade.

Se em algumas dessas hipóteses deixar o grupo parece indelicado ou poderá gerar um “burburinho”, a possibilidade de sair sem ser notado vai ser bastante útil para você.

Como irá funcionar a atualização?

Caso seja definitivamente implementada, a função funcionará da seguinte forma: ao deixar o grupo, aparecerá na tela a mensagem “Deseja sair do grupo? Somente você e o administrador do grupo serão notificados de que você deixou o grupo.”. Ao clicar em “Sair do grupo”, você sairá sem ser notado pelos demais integrantes.

Seria o fim das fofocas?

Como vimos, a função irá permitir que o administrador do grupo seja notificado da sua saída, então, infelizmente, não dá para garantir que as fofocas depois da sua saída não vão existir. O que pode acontecer é que elas sejam adiadas, já que as pessoas podem demorar a perceber que você está ausente.

Situações como a avalanche de perguntas no grupo logo após aparecer a informação da saída de alguém serão mais raras, bem como, a procura no privado de curiosos para entender os motivos pelos quais você possa ter deixado o grupo.

Esse é justamente o objetivo dos desenvolvedores com a nova atualização, proporcionar uma experiência ainda mais agradável para os usuários, considerando, no digital, as situações que vivemos no mundo real.

Quando começa a funcionar a atualização?

Conforme vimos, a mudança na ferramenta ainda está em teste. Foi divulgado apenas um print da interface da função na terça-feira, 17 de maio, pelo portal WABetaInfo. O print é da versão web do aplicativo, mas o site informou que o recurso também será implementado nas versões mobile, para Android e iOS.