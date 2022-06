Comunicação no AC reúne radialistas e coordenadores para o alinhamento de ações

Os coordenadores das rádios do sistema público de comunicação do Governo do Acre, jornalistas e radialistas estiveram reunidos nesta quarta-feira (8) traçando novas metas para a comunicação do Estado.

A reunião ocorreu na sede da Secom, sendo comandada pela secretária Naiara Lessa, secretária de Comunicação.

O radialista Albanir Moraes, coordenador da Rádio Difusora de Tarauacá, considerou importante o encontro. “Temos uma relação com todos os radialistas do sistema público bem como com a equipe da Secom. Esse debate é muito importante porque busca melhorias tanto para os nossos profissionais quanto para os nossos ouvintes”, frisou.

Atualmente, dois programas gerados na capital são transmitidos também através das Rádios do interior: Cidadania e Gente em Debate. Novidades deverão ser apresentadas futuramente.

Estiveram presentes na reunião: Gilberto Braga (Feijó), Erisney Mesquita (Cruzeiro do Sul), Léo Costa (Brasileia), Raimundo Fernandes (Difusora Acreana), Jairo Carioca (Aldeia FM de Rio Branco), Luc Lima, da Fundação Aldeia de Comunicação.