Amber Heard será cortada de Aquaman 2 após derrota para Depp

De acordo com o veículo, a Warner testou o filme junto ao público e decidiu inclusive refilmar algumas cenas com Jason Momoa e Nicole Kidman.

Aquaman e o Reino Perdido, o título oficial de Aquaman, está programado para chegar aos cinemas em 17 de março de 2023. A permanência da atriz na franquia já era questionada antes mesmo de ser condenada pela Justiça americana por difamação ao ex-marido.

No início do mês, Amber foi condenada a pagar o total de US$ 15 milhões de dólares a Depp. A juíza Penney Azcarate, contudo, reduziu o valor, aceitando a indicação de US$ 10 milhões por danos e reduzindo os US$ 5 milhões de caráter punitivo para US$ 350 mil, de acordo com a lei do estado da Virginia, onde o julgamento aconteceu. O total ficou em US$ 10,35 milhões.