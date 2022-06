Após anúncio de fim com Michel Teló, Thaís Fersoza decreta desfecho de relacionamento: “Foi muito sério”

Bastante se tem especulado sobre a relação de Michel Teló e Thaís Fersoza hoje em dia. Os admiradores do casal estão ressabiados de que algo não está normal no casamento dos dois. Ela enfrentou traição.

Thaís e Michel Teló, durante a quarentena, necessitaram encarar uma crise que quase atrapalhou a relação deles, que estão lado a lado há mais de dez anos e têm dois herdeiros.

Porém eles necessitaram ser fortes recentemente, pois Thaís Fersoza mostrou sintomas pesados de ansiedade. Há pouco, ela disse em entrevista que encarou uma crise de ansiedade bastante severa. “Já tive crise de ansiedade no ano passado, e posso dizer que foi uma das piores sensações da vida, um ataque de ansiedade. E foi horrível”, comentou Thaís Fersoza.

“Eu não entendia o que era, não conhecia. Fui sentido aquilo durante um tempo, foi me incomodando por uma semana, até que teve um dia que estourou. Fiquei muito feliz e grata porque Michel estava em casa. Foi muito sério”, prosseguiu a artista. Michel Teló também comentou sobre as recorrentes brigas com Thaís Fersoza.

Thaís Fersoza e Michel tem fim anunciado

“As brigas são totalmente naturais. Tem as dificuldades, os momentos difíceis do casal. Eu certamente venho com a minha bagagem, com meu jeito de ser, o que eu aprendi com meus pais”, explicou ele para o jornal Extra. Depois das falas de Michel e Thaís Fersoza, Lene Sensitiva teve uma visão que logo mais, eles anunciarão o fim do casamento.

Todavia, enquanto as previsões não acontecem, Thaís Fersoza e Michel Teló prosseguem firmes. Nas redes sociais, ela exaltou os 10 anos de relacionamento com o cantor. Sendo assim, ela escancarou o melhor desfecho com o artista.