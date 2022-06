Bianca Andrade se pronuncia após julgamentos por sexo à três em festa

Bianca Andrade se pronunciou sobre as recentes críticas que vem recebendo após revelar um sexo a três, com Marina Ferrari e o ex-namorado dela, Gabriel Roncatti em uma das edições da Farofa da Gkay. A informação foi levada ao público após uma entrevista da empresária no PocCast, apresentado por Lucas Guedes e Rafa Uccman. Desta vez, o papo foi com a revista Marie Claire.

“Eu acho que não é um assunto público, é muito íntimo. Mas, quando me perguntam, não tenho problema em falar, porque não gosto de lidar com as coisas como se fossem tabus. Não quero tratar isso como se fosse ‘ai, meu Deus, eu sou menos mãe ou menos empresária’, porque eu respeito as minhas vontades”, pontuou.

Bianca também opinou sobre a polêmica ter caído apenas sobre as mulheres. “Quando é um homem [confessando que fez sexo a três], ninguém liga. Está tudo bem e ninguém se espanta. Quando é uma mulher assumindo que tem vontade de fazer, espanta um pouco. Mas isso não é um assunto público que eu gosto de ficar abordando o tempo inteiro”, explicitou a empresária.

Por fim, Boca Rosa contou que é bem resolvida consigo mesma. “Eu aprendi a lidar com a minha verdade. Não fico com frescura de não responder as coisas e é isso. Eu que aguente as consequências. É o preço que a gente paga por ser livre e por falar o que pensa”, completou.