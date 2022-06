Bragantino x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Bragantino e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (8/6) em jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os dois times entram em campo com a corda no pescoço.

O Bragantino vive momento ruim na temporada e quer evitar entrar na zona de rebaixamento. O Massa Bruta é o 16º colocado. Já o Flamengo vem de derrota em casa para o Fortaleza e um resultado ruim pode encerrar a passagem de Paulo Sousa no Rubro-negro. Veja as informações da partida: Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Kevin Lomónaco (Léo Ortiz), Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva (Raul), Eric Ramires e Praxedes (Hyoran); Artur, Helinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Lázaro, Gabi e Pedro. Técnico: Paulo Sousa

Data: quarta-feira (8/6)

Horário: 20h30

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Transmissão: Premiere