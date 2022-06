Briga entre trabalhadores rurais acaba com um ferido a golpe de terçado no Acre

O serrador de madeira Enoque Cunha da Silva, 50 anos, foi ferido com um golpe de terçado, após se envolver em uma lura corporal com outro trabalhador, na tarde desta terça-feira (14), no km 30 do Ramal Bujari, no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Enoque e seu companheiro de trabalho saíram da sede de uma fazenda e foram de trabalhar em uma área de mata, quando o colega de Enoque acabou se perdendo no caminho. Revoltado e com raiva de Enoque, o acusado voltou para a sede da fazenda e ficou aguardando a vítima.

Enoque chegou do trabalho e o autor do crime começou uma discussão com a vítima, e disse que não gostou de ter sido deixado para trás e começou a brigar com Enoque. Com os ânimos mais exaltados, o acusado, de posse um terçado, desferiu dois golpes em Enoque, que foi ferido no punho esquerdo e quase teve o dedo da mão direita decepado. Para não morrer, Enoque conseguiu fugir do se esconder. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os paramédicos da ambulância básica e avançada socorreram Enoque e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O caso será investigado por agentes de Polícia Civil do Bujari.