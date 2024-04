Ivete ainda acrescentou que tudo foi avisado com antecedência. “Em 1998, eu comecei conversando com eles sobre a possibilidade de eu sair da banda e preparei o terreno. Tipo assim, eu não vou sair daqui de uma forma abrupta, porque não é vingança, não tem litígio, são novos sonhos, era a hora de fazer e foi compreendido”.

Questionada sobre os medos em relação à decisão, Ivete falou: “Medo eu fico de várias coisas, tenho medo de várias coisas, mas quem tem medo de cagar, não come. Vai morrer de fome? Se for colocar tudo na conta do medo, você fica estagnada, você fica paralisado e eu não quero ficar paralisada nunca”.