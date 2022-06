Candidatos votam em 2º turno na Colômbia e trocam farpas sobre risco de fraude

Os colombianos elegem neste domingo (19) seu próximo presidente. O senador de esquerda Gustavo Petro e o empresário Rodolfo Hernández, populista de direita, disputam o segundo turno. As pesquisas de intenção de voto divulgadas até o momento indicam um empate entre os candidatos, sem uma vantagem clara para nenhum dos lados.

As urnas fecham às 18h no horário de Brasília, com os resultados sendo divulgados nas horas seguintes.

No Twitter, Petro afirmou que as pesquisas o colocam muito à frente de seu adversário e alertou para uma possível fraude.

“As pesquisas nos colocam bem acima do outro candidato, todas serão publicadas. A única coisa que nos resta é lidar com a fraude. Para isso é preciso votar, cada júri ou testemunha deve tirar fotos do E14 da sua mesa e compará-lo com o publicado pelo cartório”, afirmou.

Também no Twitter, Hernández rebateu afirmando que a acusação é baseada em “fofoca” e pediu que Petro “seja sério”.

“Na democracia, a única medida válida é o escrutínio. Não insista em criar um ambiente de fraude baseado em fofocas. Como assim o escrutínio que o favoreceu com mais de 500.000 votos em 13 de março foi válido e agora o que ele pretende afirmar são suas ‘medidas’. Seja sério.”

Ambos já votaram.

É a primeira vez em duas décadas que as eleições colombianas não contarão com um nome ligado ao ex-presidente Álvaro Uribe. O pleito representa uma rejeição ao sistema político colombiano, indicando um forte desejo de mudança pela população.

