Casos de Covid-19 no Acre aumentaram mais de 500% em um mês, diz levantamento

Os números relacionados a Covid-19 voltaram a preocupar no mês de junho, que se encerra nesta quinta-feira (30), com o aumento de mais de 500% dos casos confirmados da doença em relação ao mês passado.

No mês de maio, 190 casos da doença foram registrados e nenhuma morte foi contabilizada. Já neste mês de junho, 1.084 casos tiveram resultado positivo para Covid-19 e duas mortes entraram para as estatísticas da pandemia. O total de pessoas que ficaram curadas e receberam alta médica foi de 57.

Essa alta do número de casos preocupa os gestores e profissionais da área da Saúde, bem como a sociedade, que precisa voltar a ter mais rigor com as medidas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saude.

O aumento também repercute nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que estão sendo constantemente monitorados no Acre.