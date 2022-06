CB Fem A3: Estrelão terá baixa de trio contra o Barcelona-RO

O time feminino do Rio Branco-AC entra em campo na tarde deste sábado (18), às 16h (de Brasília) para o jogo da volta da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3 diante do Barcelona-RO. O duelo ocorre no estádio Portal da Amazônia, na cidade de Vilhena-RO.

Se a missão era quase impossível de reverter o placar da derrota do último final de semana, em casa, para o time rondoniense, ficou mais difícil ainda, pois a equipe não contará com as zagueiras Lorena e Raynara e ainda com a lateral esquerda Milena. As três jogadoras alegaram que tiveram problemas para a liberação de seus respectivos trabalhos formais, assim não embarcando para a cidade de Vilhena-RO.

Conforme o regulamento da competição, o time estrelado para avançar na competição vai precisar vencer o jogo da volta por uma diferença acima de quatro gols. Caso o placar se repita ou a vantagem de gols seja à igual ao registrada no Acre, a disputa da vaga vai para as cobranças de pênaltis.