Concurso Bombeiros: edital pode ofertar 100 vagas; entenda!

Já com banca definida, a expectativa pelo lançamento do concurso Bombeiros PI (Corpo de Bombeiros do Piauí) é grande entre os concurseiros. Anunciado para o provimento 60 oportunidades, o certame pode ofertar 100 vagas.

A informação foi repassada pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros do estado, coronel José Arimateia Rego, ao jornal Cidade Verde.

De acordo com o coronel, o Copo de Bombeiros está realizando reuniões com o governo estadual para ampliar o número de vagas. O certame deve ter seu edital lançado até o final de junho.

O concurso Bombeiros PI será organizado pelo Núcleo de Promoção e Concursos da Universidade Estadual (Nucepe) e ofertará oportunidades para o cargo de Soldado.

Assim como ocorre em outras forças, para ingressar no Corpo de Bombeiros do Piauí é necessário preencher alguns requisitos específicos, como (conforme publicado no último edital).

O último concurso Bombeiros PI foi realizado em 2017 e também teve a Nucepe como banca organizadora. À época, o edital foi destinado ao preenchimento de 100 vagas para a carreira de Soldado, sendo:

Soldado Masculino: 100 vagas;

Soldado Feminino: 10 vagas.

Os candidatos foram avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva

Exame de saúde

Teste de Aptidão Física

Exame psicológico

Investigação social

Os aprovados no edital de 2017 fizeram jus a salários iniciais no valor de R$ 3.100,00.

Resumo Concurso Bombeiros PI

Os estágios da aprovação

