Concurso INSS: o que esperar para as próximas semanas? Confira!

Vai fazer o concurso INSS? Então fique ligado no que há de previsões para o certame do Instituto Nacional do Seguro Social a partir desta semana que se inicia hoje, 19 de junho de 2022.

Lembra do cronograma publicado no SEI no final de abril deste ano? Segundo este documento, os primeiros passos seriam a autorização do concurso INSS e a definição do quantitativo de vagas. Bem, como você sabe já ultrapassamos esta etapa.

Os próximos passos, portanto, serão a elaboração do Projeto Básico e do Plano de Execução. Esta etapa deve acontecer em até 8 dias após a autorização. Mas afinal, o que é um projeto básico de um concurso? Ele é o conjunto de elementos necessários para definir e dimensionar o serviço [concurso público], objeto da licitação. Quer saber mais sobre? Clique aqui e confira o que compõe um projeto básico.

