Concurso ‘Miss e Mister Acre Mirim’ está com inscrições abertas; saiba mais

Um dos mais esperados concursos de beleza acreana está com as inscrições abertas para a edição de 2022. Após dois anos, a empresária Meyre Manaus retorna com o concurso ‘Miss e Mister Acre Mirim’.

Serão selecionadas as misses e os misters em quatro categorias: mini (5 a 6 anos), mirim (7 a 9 anos), infantil (10 a 12 anos), juvenil (13 a 15 anos).

Em entrevista ao ContilNet, a empresária Meyre Manaus contou que a as inscrições são limitadas para o concurso acreano. Manaus também falou da emoção de retornar às atividades após a pandemia: “O sentimento é de gratidão. Gratidão por estarmos vivos e com saúde! Sabemos que esses últimos 2 anos foram difíceis, muitas perdas, todos trancados em casa com medo desse vírus, mas graças a Deus está passando, todo mundo está vacinado e aos poucos vamos voltando às nossas atividades normais. Acho que as pessoas estão precisando desses eventos, sair, ter lazer, se divertir… E é pra isso que estamos aqui, trazer essa alegria, sonhos para os nossos pequenos.

Que já estão com saudades das passarelas, glamour e brincadeiras”, comentou.

No ano de 2019 nossos representantes acreanos venceram a etapa nacional, trazendo os títulos de Mini Miss Brasil – Embaixadora da Paz (Hadassa Flores), Miss Brasil Infantil (Yasmin Castro), Mister Brasil Mirim (Miguel Gomes ) e Miss Brasil Infarto – Juvenil (Giovanna Thomas).

No dia do concurso também são eleitos os príncipes de cada categoria, a Miss Blogueirinha, Miss Simpatia e o Mister Popularidade Mirim. O concurso que vai selecionar e credenciar candidatos acreanos de várias categorias, da mini à juvenil, para o concurso nacional “Miss e Mister Brasil”.

Meyre Manaus é reconhecida pela experiencia na organização de vários concursos de beleza renomados no Acre, entre eles o Miss e Mister Acre adulto, evento oficial da franquia que leva acreanos aos concursos com visibilidade nacional.

As inscrições estão acontecendo nas lojas, G Cunha, Fábrica de Sonhos, Mary bijoux, Ótica Moderna e Club Teen no Via Verde Shopping. Mais informações: 98403-2726.