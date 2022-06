Concurso PF: orçamento para excedentes é aprovado em Comissão

Os aprovados no último concurso PF (Polícia Federal), que teve edital publicado em 2021, tiveram uma excelente notícia nesta terça-feira, 21 de junho.

Durante a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, foi aprovada pelo Deputado Nicoletti a emenda de previsão orçamentária para a LDO 2023. Através da medida, será possível realizar a convocação de todos os excedentes que foram aprovados no último concurso PF (Polícia Federal).

É importante ressaltar que a possibilidade de convocação também é válida para os excedentes dos concursos PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Depen (Departamento Penitenciário Nacional).

A partir de agora, o caminho natural é que a emenda seja encaminhada à Comissão Mista de Orçamento para, posteriormente ser incluída na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e, por fim, se aprovada, integrar a LOA (Lei Orçamentária Anual).

Confira:

Vale lembrar que, recentemente, o Cebraspe, banca organizadora do concurso PF, divulgou lista de convocação de mais excedentes aprovados na última seleção. Veja mais detalhes aqui!

Além disso, cumpre mencionar que uma minuta de Medida Provisória buscando a criação de 6.002 cargos para a Polícia Federal foi encaminhada pelo diretor-geral do órgão ao Ministério da Justiça. Você pode saber mais a respeito deste assunto, clicando aqui!

A expectativa, de acordo com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), Marcos Camargo, é que um novo edital de concurso PF seja publicado em 2024.

Último concurso PF

O último concurso PF foi realizado no ano de 2021 com a oferta de 1.500 vagas para as seguintes carreiras:

Delegado de Polícia Federal: 123 vagas;

Agente de Polícia Federal: 893 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 400 vagas; e

Papiloscopista: 84 vagas.

Os servidores do órgão fazem jus a remunerações de:

Agente, Escrivão e Papiloscopista : R$ 12.522,50;

: R$ 12.522,50; Delegado e Perito: R$ 23.692,74.

Após assinatura de decreto, foram convocados em aprovados em vagas excedentes para o Curso de Formação Profissional (CFP). Veja detalhes aqui!