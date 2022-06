Concurso público: Polícia Militar abre 2,7 mil vagas; salário é de R$ 3,8 mil

As inscrições para homens e mulheres começam na próxima sexta-feira (24) pela internet, às 10h, e terminam no dia 20 de julho, às 23h59, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora da seleção. A taxa custa R$ 57.

A PM informou ao g1 que é comum o concurso apontar o total de vagas sem especificar as oportunidades por cidade porque as demandas para preencher o quadro podem ter alterações até os aprovados se qualificarem e assumirem os cargos.

Cidades que terão prova para soldado da PM

“A Polícia Militar do Estado de São Paulo poderá realizar as demais etapas em qualquer outra cidade. A escolha não implica que o candidato, caso aprovado, seja classificado na cidade ou região escolhida para a realização da referida etapa”, informa o edital.

Pré-requisitos para se inscrever

Para se candidatar ao cargo de soldado 2ª Classe – cargo inicial do Quadro de Praças da Polícia Militar – é necessário:

ser brasileiro;

ter idade mínima de 17 anos;

ter idade máxima de 30 anos;

ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,55m (para mulheres) e 1,60m (para homens);

ter concluído o ensino médio ou equivalente;

ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”;

pagar taxa de inscrição prevista no edital, no valor de R$ 57,00, pagos em qualquer agência bancária até o dia seguinte ao término do prazo de inscrição;

é permitido uso de tatuagem, desde que ela não ofenda os valores da instituição;

possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo;

possuir higidez física e mental, e possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo;

estar quite com as obrigações eleitorais;

estar quite com as obrigações militares, caso seja do sexo masculino.

“Não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, tendo em vista as peculiaridades do exercício das funções policiais-militares inerentes ao cargo”, informou o edital. Haverá pontuação diferenciada para autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

Estudantes podem pleitear redução de 50% no valor da taxa de inscrição por meio de formulário, que deve ser preenchido no site da FGV até as 23h59 de 28 de junho.

Remuneração inicial de R$ 3,8 mil

O salário é composto por R$ 1.544,80 de vencimento, mais R$ 1.544,80 referente ao Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o adicional de insalubridade no valor de R$ 785,67.

Seleção com provas e exames de aptidão

Todas as etapas são eliminatórias e classificatórias.

Os candidatos farão provas objetiva – 60 questões – e dissertativa, com redação. Serão cinco horas de exame no dia 4 de setembro de 2022.

Língua portuguesa e interpretação de texto – 20 questões

Matemática – 15 questões

Conhecimentos gerais – 15 questões

Noções básicas de informática – 5 questões

Noções de administração pública – 5 questões

Os exames de aptidão física vão avaliar se o desempenho físico condiz com o cargo de soldado.

Flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para homens e isometria na barra fixa para mulheres

Resistência abdominal, em decúbito dorsal

Corrida de 50 metros

Corrida de 12 minutos

Eles ainda vão passar por exames de saúde e psicológicos, que visam “identificar características de personalidade, aptidão, potencial e adequação do candidato ao perfil psicológico estabelecido para o cargo”.

A conduta social também passa por análise, assim como a reputação e idoneidade do candidato ao longo da sua vida. A verificação de todos os documentos exigidos no edital para comprovação dos requisitos e condições para ingresso completam a seleção.

O que faz um soldado 2ª Classe