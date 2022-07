Concurso TRT14: órgão é autorizado a contratar banca organizadora

Após ter sido autorizado pelo Pleno do tribunal, o concurso TRT14 teve a sua autorização publicada no Diário Oficial. Além disso, a presidência recebeu sinal verde para contratar a banca organizadora e aprovou a composição da comissão.

O aval do Pleno veio em reunião que aconteceu na última terça, 28, através de Sessão Administrativa Telepresencial.

Já no Diário Oficial da última quarta, 29, foi divulgado o documento na íntegra e a autorização para proceder com os próximos passos: a escolha da banca organizadora. Veja a seguir!

“À unanimidade, com fulcro na conveniência e oportunidade administrativa, autorizar a Presidência do Tribunal a adotar as providências necessárias para contratação de empresa visando à realização de concurso público para provimento dos cargos vagos.”

Além disso, o tribunal ainda aprovou a composição dacomissão organizadora do concurso, que foi anunciada na segunda quinzena de maio. O grupo permanece com os mesmos seguidores, que devem avançar com as tratativas em prol do edital.

Veja como é composta a comissão do concurso TRT14:

Fernanda Antunes Marques Junqueira – Juíza Auxiliar da Presidência, como presidente;

Romário Nunes Thadeu – Diretor-Geral;

Frank Luz de Freitas – Secretário de Gestão de Pessoas;

Weslei Maycon Maltezo – Secretário de Gestão Estratégica;

Robert Armando Rosa – Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Raimundo José Zacarias da Costa – Secretário de Orçamento e Finanças;

Saulo Rodrigues Leles Costa – Chefe do Núcleo de Seleção, Aplicação e Desenvolvimento de Pessoas.

Concurso TRT14: cargos vagos são de técnico e analista

A resolução administrativa publicada ainda confirma quais são os cargos vagos que devem ser ofertados no próximo concurso TRT14, que abrange os Estados do Acre e Rondônia.

Segundo o documento, haverá chances para técnicos e analistas judiciários, sendo:

Analista Judiciário – Área Administrativa, sem especialidade;

– Área Administrativa, sem especialidade; Analista Judiciário – Área Judiciária, sem especialidade;

– Área Judiciária, sem especialidade; Analista Judiciár io – Área Judiciária, Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal;

io – Área Judiciária, Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal; Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação;

– Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação; Técnico Judiciário – Área Administrativa, sem especialidade; e

– Área Administrativa, sem especialidade; e Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação.

O quantitativo de vagas para cada cargo ainda não foi divulgado. A oferta deve ser baixa, mas o órgão também contará com formação de cadastro de reserva, cujo aproveitamento poderá ser feito durante todo o prazo de validade.

Veja a previsão do edital do concurso TRT14

Em resposta recente à Folha Dirigida, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região confirmou que deu início aos preparativos e trabalha com um prazo para o lançamento do edital.

A intenção do órgão é divulgar o edital da área de apoio e realizar a seleção ainda este ano ou até o início de 2023.

O TRT14 também confirmou o recebimento do ofício do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) que autoriza concursos para todos os TRT’s. O órgão, que abrange os estados de Rondônia e Acre -, disse que já está “impulsionando o processo com vistas à realização do concurso.”

“Quanto à previsão de divulgação do referido edital, pode ocorrer ainda este ano ou no início de 2023, a depender do trâmite administrativo”, disse o TRT à Folha Dirigida.

Segundo informou o TRT 14, atualmente existem 82 cargos vagos. Para o novo concurso, o TRT da 14ª Região solicitou este mês ao CSJT aporte orçamentário de R$ 4 milhões.

Sobre o último concurso TRT14

O último concurso TRT14 teve seu resultado final homologado em novembro de 2018. A seleção contou com chances n a carreira de analista judiciário, nas áreas de Estatística e Psicologia.

O edital foi publicado em junho daquele ano. Para concorrer, foi preciso apresentar nível superior, na área de interesse. A remuneração inicial, na época, era de R$11.006,83.

Foram oferecidas duas vagas mais formação para cadastro de reserva, que deverá ser utilizado durante o prazo de validade do concurso. Os candidatos foram avaliados, em agosto, por meio de provas objetivas e discursivas.

Os candidatos tiveram que responder a 60 questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, além de elaborarem um estudo de caso, com uma questão prática.