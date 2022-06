Concursos públicos: eventos e aulas gratuitas desta segunda-feira

Saiba como complementar seus estudos para concursos públicos nesta segunda-feira! A Agenda do Dia do Gran Cursos Online oferece aulas gratuitas e eventos para concursos todos os dias, de segunda a segunda.

Hoje você poderá conferir aulas gratuitas para as seleções: TJ TO, CFC, OAB, Perícia Oficial AL, PM ES, Polícia Penal DF, MP PA, SES DF, TJ PI, Receita Federal, SEE PEE, UERJ, PGDF, Senado Federal, BRB, TCE PB e PC BA. Para quem vai prestar os concursos SEFAZ PE e TJ CE neste final de semana, também se inicia a programação de revisão final!

