Criança de 7 anos tenta esfaquear policiais que retiravam irmãos da tutela da mãe

A Polícia Militar (PM) chegou à casa da responsável legal pelos menores após denúncia feita ao conselho tutelar. Com o mandado de acolhimento em mãos, os policiais foram junto de conselheiras realizar a retirada das crianças da casa onde moravam.

Assim que chegaram ao local, os militares e conselheiras foram recebidos com xingamentos e tentativas de agressão. Quando um dos policiais tentava colocar as crianças na viatura, o menor, de 7 anos, pegou uma faca de serra e desferiu golpes contra o braço e às costas do militar.

Na última tentativa, o objeto quebrou com o impacto no colete à prova de balas do PM. Neste momento, um outro policial, ao ver a situação, tentou pegar a criança, que sacou outra faca para desferir novamente contra o militar. Porém, o policial conseguiu tirar o objeto da mão da criança.

As sete crianças, de idades entre 12 dias e 14 anos, foram encaminhadas ao abrigo da cidade e a mãe foi levada para delegacia de polícia.